Інтер у меншості здолав Ліверпуль, але покинув Лігу чемпіонів: відео голу
У вівторок, 8 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрічалися Ліверпуль та Інтер. За підсумками двох зустрічей далі попрямували господарі сьогоднішнього матчу.
Ліверпуль – Інтер 0:1 (перший матч – 2:0)
Гол: Мартінес, 62
Вилучення: Санчес, 63 (Інтер)
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У першому поєдинку, який проходив у Мілані перемогу завдяки голам Фірміно та Салаха святкував Ліверпуль, а ось у другому матчі переміг Інтер, але все одно залишився за бортом наступної стадії, повідомляє 24 канал.
Цей матч не був таким же гольовим, як у Мюнхені, але в ньому хоча б була інтрига. Єдиний гол уболівальники на трибунах побачили лише на 62-й хвилині, коли Мартінес після пасу від Санчеса зумів потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відправити м'яч прямо у верхній кут воріт.
Відео голу Мартінеса
Можливо, Інтер зміг би відіграти і другий гол, але цьому завадила червона картка Санчеса, яку він отримав через хвилину після забитого гола.
Як підсумок – Ліверпуль хоч і програє Інтеру вдома, але проходить до 1/4 фіналу завдяки успіху у першому матчі.
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