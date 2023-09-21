Кривцов кращий за Мессі, Альбу та Бускетса: Інтер Маямі розгромив Торонто в МЛС – відео

"Чаплі" знову повернулись на переможний шлях. Український захисник провів дуже якісний поєдинок.

Інтер Маямі – Торонто – 4:0

Голи: Фаріас, 45+3, Тейлор, 54, 87, Кремаші, 73

Інтер Маямі та Торонто зустрілися в рамках чергового туру МЛС, переможцями з якого вийшли "чаплі". Мессі та КО наближають до зони плей-офф, пише 24 Канал.

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Українець ледь не найкращий у двох складах

Сергій Кривцов, як і зіркова компанія, з'явились на полі зі стартових хвилин. та от до кінця зустрічі не змогли дотягнути відразу двоє колишніх гравців іспанської Барселони. А саме головна зірка колективу Ліонель Мессі та легендарний Жорді Альба. Обидва отримали пошкодження, що стало на заваді їхній участі у грі. Аргентинець та іспанець покинули поле ще у першому таймі. Замість багаторазового володаря "Золотого м'яча" на полі з'явився Роберт Тейлор, який перейняв на себе усі відповідальності Мессі, оскільки фінський нападник у підсумку оформив дубль та гольову передачу.

У другому таймі "чаплі" через травму втратили ще одного свого гравця – партнера українця по центру захисту Томаса Авілеса.

Український центребек, у свою чергу, відіграв весь матч, зробивши все для того аби його команда, котрій складно пішов перший тайм, розгромила Торонто із рахунком 4:0. Кривцов навіть став одним з найкращих у зустрічі, оскільки він отримав другий найвищий серед обох колективів – 7,5 (сильніше себе показали тільки автори голів Тейлора та Фаріас)

У матчі проти Торонто Кривцов зробив 78 доторків до м'яча, здійснив три виноси, одне перехоплення, два блокування та два відбори, виконав один обіграш з дриблінгу, виграв три боротьби за позицію з шести, а також дві повітряні дуелі з двох, п'ять разів втрачав м'яч, заробив один фол та виконав 2 успішні довгі передачі з чотирьох. Точність пасів українця загалом сягнула 94%.

Відеоогляд матчу:

Таким чином Інтер Маямі посів 13 сходинку чемпіонату, заробивши у актив 13 балів. Нагадаємо, що до наступної стадії зі Східної конференції проходять сім найкращих колективів, а також 8-е та 9-е місця вийдуть до 1/16 фіналу. Від зони плей-офф команду Сергія Кривцова відділяє 5 балів.