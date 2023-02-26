Про такий дебют можна лише мріяти: Кривцов забив у першому матчі за команду Бекхема – відео

Колишній гравець донецького Шахтаря Сергій Кривцов феєрично дебютував у американській лізі MLS. У першому офіційному поєдинку захисник відзначився голом і став найкращим гравцем матчу.

Наприкінці січня ветеран Шахтаря Сергій Кривцов підписав контракт з американським клубом Інтер Маямі. Партнери по команді зворушливо попрощалися з Кривцовим, який віддав 12 років кар'єри команді з Донецька. На Американському континенті захисника очікував новий виклик, пише 24 канал.

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Фантастичний дебют Кривцова

У першому турі МЛС Інтер Маямі приймав на своєму полі Монреаль. Український легіонер вийшов на матч у стартовому складі "чапель".

Наприкінці першого тайму Кривцов вже опинився в обіймах партнерів по команді. Під час розіграшу кутового ексзірка Шахтаря переправив м'яч у сітку воріт суперника.

Відео голу Кривцова

В середині другого тайму підопічні Філа Невілла подвоїли перевагу у матчі, довівши його до перемоги. За підсумками поєдинку Кривцова було визнано найкращим гравцем матчу. Неймовірний дебют українського футболіста у найсильнішій американській лізі!

Зазначимо, що контракт 31-річного футболіста з Інтер Маямі розрахований до кінця 2024 року. Клуб належить групі інвесторів "Маямі Бекхем Юнайтед", яку очолює Девід Бекхем.