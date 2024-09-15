Мессі ідеально повернувся після травми, зробивши три результативні дії в першому ж поєдинку

У неділю, 15 вересня, відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату МЛС. В одному з них Інтер Маямі вдома приймав Філадельфію Юніон.

Інтер Маямі – Філадельфія Юніон – 3:1

Голи: Мессі, 26, 30, Суарес, 90+8 – Уре, 2

Вперше з червня за господарів зіграв Ліонель Мессі. Він відновився після травми, яку отримав у фіналі тріумфального для Аргентини Кубка Америки, пише 24 Канал.

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Результативний перформанс від Лео

Капітан "чапель" вийшов у стартовому складі. Вже на другій хвилині його команда пропустила гол, який на свій рахунок записав Мікаель Уре.

Після цього Ліонель взявся за справу та вже на 30-й хвилині мав у своєму активі дубль. Спочатку він забив з передачі Луїса Суареса, красиво перегравши захисника суперника та пробивши правою ногою в дальній нижній кут.

Згодом аргентинець відгукнувся на пас з лівого флангу від Жорді Альби. Він в один дотик переправив м'яч у ворота з району 11-метрової позначки.

Фінальну ж крапку в матчі поставив Луїс Суарес. Цього разу Ліонель Мессі виступив у ролі асистента, викотивши м'яч під удар уругвайцю, який на останній хвилині забив з лінії карного майданчика.

Дивіться відеоогляд матчу Інтер Маямі – Філадельфія Уніон

До слова. Через пошкодження в заявку на цей матч не потрапив Сергій Кривцов. Всього у нинішній кампанії українець провів 20 поєдинків, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

Зазначимо, що наступний матч Інтер Маямі проведе 19 вересня проти Атланти Юнайтед. Наразі "чаплі" впевнено очолюють турнірну таблицю Східної конференції, маючи перевагу в 10 очок над найближчим переслідувачем.