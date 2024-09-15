Интер Майами – Филадельфия Юнион – 3:1

Голы: Месси, 26, 30, Суарес, 90+8 – Уре, 2

Впервые с июня за хозяев сыграл Лионель Месси. Он восстановился после травмы, которую получил в финале триумфального для Аргентины Кубка Америки, пишет 24 Канал.

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Результативный перформанс от Лео

Капитан "цапель" вышел в стартовом составе. Уже на второй минуте его команда пропустила гол, который на свой счет записал Микаэль Уре.

После этого Лионель взялся за дело и уже на 30-й минуте имел в своем активе дубль. Сначала он забил с передачи Луиса Суареса, красиво переиграв защитника соперника и пробив правой ногой в дальний нижний угол.

Впоследствии аргентинец откликнулся на пас с левого фланга от Жорди Альбы. Он в одно касание переправил мяч в ворота из района 11-метровой отметки.

Финальную же точку в матче поставил Луис Суарес. На этот раз Лионель Месси выступил в роли ассистента, выкатив мяч под удар уругвайцу, который на последней минуте забил с линии штрафной площадки.

Смотрите видеообзор матча Интер Майами – Филадельфия Унион

К слову. Из-за повреждения в заявку на этот матч не попал Сергей Кривцов. Всего в нынешней кампании украинец провел 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Отметим, что следующий матч Интер Майами проведет 19 сентября против Атланты Юнайтед. Сейчас "цапли" уверенно возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем.