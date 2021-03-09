Інтер мінімально переміг Аталанту, Маліновський відіграв лише тайм: відео

Аталанта поступилася Інтеру в матчі 26-го туру Серії A. Українець Руслан Маліновський відіграв перший тайм.

Інтер – Аталанта 1:0

Гол: Шкіньяр, 54

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У першому таймі протягом двох хвилин Маліновський міг записати на свій рахунок гольову передачу. Українець двічі подавав кутові, але в перший раз удар Сапати відбив Ханданович, а в другій Джемсіті влучив у гравця Інтера.

Відразу після перерви Джан П'єро Гасперіні замінив Маліновського, випустивши Ілічича. Заміни не надто пішли на користь гостям, які у другому таймі пропустили і поступилися – 0:1.

Після цього матчу у Аталанти залишилося 49 очок і вона посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Інтер – Аталанта відеоогляд