Інтер – Аталанта: де дивитися онлайн матч Серії А

Лідер італійської Серії А Інтер у понеділок, 8 березня, зустрінеться з Аталантою українських футболістів Руслана Маліновського та Віктора Коваленка. Де дивитися онлайн матч 26 туру Серії А – далі в матеріалі.

Матч Інтер – Аталанта розпочнеться о 21:40. В Україні трансляцію матчу проведе канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:40.

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Дивитися онлайн матч Інтер – Аталанта можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Можна обрати одну з трьох підписок, куди входять трансляції футбольних матчів – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).

Перед грою

Інтер впевнено мчить до першого Скудетто із сезону-2009/2010, коли команда ще Жозе Моурінью оформила требл. Підопічні Антоніо Конте набрали 59 очок та на 6 балів випереджають Мілан.

Водночас Аталанта за 25 поєдинків набрала 49 очок та веде боротьбу за потрапляння у топ-4.

У сезоні-2020/2021 Аталанта та Інтер вже зустрічалися на полі команди з Бергамо. Поєдинок завершився нічиєю 1:1.