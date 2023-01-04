Спеція – Аталанта 2:2

Голи: Гаясі, 8, Нзола, 31 – Гейлунд, 77, Пашалич, 90+3

Обидва українські футболісти цей матч розпочали на лаві для запасних. Та таки вийшли на поле. Віктор Коваленко вийшов на 78-й хвилині, а за три хвилини на полі з'явився і Руслан Маліновський. І навіть в одному ігровому епізоді зіграли один проти одного – Коваленко виборов м'яч у чужому штрафному майданчику та скинув його під удар партнеру, але той пробив вище воріт.

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Коли обоє українців вийшли на поле, Спеція на той час вигравала 2:1. Коваленко вийшов якраз після голу суперника, який скоротив відставання в рахунку.

Обидва свої голи господарі поля забили у першому таймі після фатальних помилок захисників Аталанти. Також перший тайм відзначився травмою голкіпера Спеції Зута та форварда Аталанти Сапати, яких довелося замінити. Замість Сапати вийшов Гейлунд, який і забив перший гол команди в цьому матчі.

У другому таймі у ворота Аталанти ще одного разу влетів м'яч, але арбітр не зарахував гол через офсайд. Тоді рахунок міг стати 3:0. І шансів врятуватися в "богині" було б значно менше.

Врятувати ж нічию Аталанті вдалося на третій компенсованій хвилині. Чергова навала на ворота суперника закінчилася декількома навісами та спробами удару. Під час одного з них Компайнерс зробив закидання на дальню штангу, де одразу троє гравців Спеції не відреагували на забігання Пашалича, який дещо незграбно, але влучно відправив м'яч у ворота суперника.

Огляд матчу Спеція – Аталанта