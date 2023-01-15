Плюс 300 тисяч підписників за добу: фанати Челсі розривають соцмережі Мудрика – фотофакт
Джерело:інстаграм Михайла Мудрика
Михайло Мудрик ще навіть не став футболістом Челсі, як на його соцмережі підписалось понад 300 тисяч фанатів "аристократів". Прихильники вподобали акаунт футболіста після прохання лондонського клубу.
Сага із переходом Мудрика у Челсі добігає свого успішного закінчення. За різними повідомленнями ЗМІ, Михайло вже прилетів у Лондон, де проходить медогляд, а протягом дня лондонський клуб офіційно оголосить про трансфер українця.
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Уболівальники Челсі з нетерпінням чекають на трансфер
Повідомляється, що "аристократи" викладуть на стіл Шахтаря 100 мільйонів євро, про які так довго говорили "гірники". Натомість футболіст казав, що хотів би перейти в арсенал, де вже грає Олександр Зінченко. Але не завжди йде так, як хочеться. Челсі укладе контракт із лівим вінгером до 2030 року.
14 січня пресслужба Челсі виклала публікацію з Мудриком, у якому звернулась до своїх фанатів: "Напишіть Мудрику повідомлення, щоб висловити свою любов!".
Уболівальники "аристократів" миттєво перейшли на акаунт Михайла в інстаграмі. Із того часу за менше, як за добу, на сторінку українського футболіста підписалось понад 300 тисяч прихильників "синіх". До цього у Мудрика було 442 тисяч підписників. Станом на 15 січня на його сторінці вже 748 тисяч читачів.
І це ще Мудрика не зіграв на "Стемфорд Брідж" та не закохав у свою гру фанатів Челсі.
300 тисяч фанатів Челсі підписалось на Мудрика / Скриншот із інстаграму Михайла
Цікаво, що 15 січня Челсі виклало нову публікацію про Мудрика.
Мудрик може врятувати Челсі від провального сезону. "Сині" після 19 турів йдуть лише на 10-й позиції у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 25 очок.
Нагадаємо, що британські уболівальники дуже тепло ставляться до українських легіонерів. Вони були одними з перших, хто підтримав українців після 24 лютого. На усіх стадіонах Англії були синьо-жовті прапори. А фанати Арсенала й взагалі не перестають співати пісні про Олександра Зінченка, який 22 липня 2022 року став "каноніром".