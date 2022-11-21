Гармата екскарпатівця принесла другу перемогу Інгульцю: відео ефектного голу

У матчі 14-го туру чемпіонату України петрівський Інгулець обіграв на власному полі Львів. Наставник господарів Младен Бартулович здобув першу перемогу на чолі клубу.

У понеділок, 21 листопада, у Петрово відбувся матч 14-го туру УПЛ, в якому зустрічалися невдахи чемпіонату – Інгулець та Львів. Обидва суперника замикають турнірну таблицю, тож від результату матчу залежало, хто залишиться на дні.

Читайте також Автогол та м'яч у "роздягальню": Кривбас поступився у рідному місті Металісту 1925 – відео

Героєм поєдинку став нападник Інгульця Максим Марусич. Футболіст з'явився на полі на 21-й хвилині матчу, замінивши Олександра Козака.

Перед свистком на перерву гарматний удар Марусича приніс перемогу господарям поля. Гол Максима вийшов на диво гарним. Форвард підхопив м'яч після відскоку від Васильєва, і в один дотик ефектно відправив смугастого у сітку воріт Ільющенкова.

Відео голу Марусича

До речі, це другий переможний гол Марусича в нинішньому сезоні. У матчі 12-го туру єдиний м'яч екскарпатівця приніс сенсаційну перемогу Інгульцю над Зорею (1:0).

За шість хвилин до завершення матчу гравець Львова Максим Грисьо залишив свою команду в меншості. Підопічні Бартуловича довели гру до переможного кінця і подарували хорватського наставника першу вікторію в чемпіонаті.

Інгулець – Львів - 1:0

Гол: Марусич, 45

Інгулець: Паламарчук – Смоляков, Ковальов, Павлов (Поспєлов, 46), Нагієв – Кучеренко, Кухарук (Головкін, 89) – Запорожець, Клименко, Козак (Марусич, 20, Коробенко, 90) – Сітало (Одарюк, 85).

Львів: Ільющенков – Грисьо, Сімінін (Муравський, 53), Вовкун (Шишка, 52), Никитюк, Полегенько (Крушинський, 53) – Бойко (Ременяк, 67), Васильєв, Мильченко – Бугай, Нич.

Завдяки цій перемозі Інгулець піднявся з останнього на 14-е місце в турнірній таблиці. А Львів опустився на 16-е.