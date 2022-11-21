В понедельник, 21 ноября, в Петрово состоялся матч 14-го тура УПЛ, в котором встречались неудачники чемпионата – Ингулец и Львов. Оба соперника замыкают турнирную таблицу, так что от результата матча зависело, кто останется на дне.

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Героем поединка стал нападающий Ингульца Максим Марусич. Футболист появился на поле на 21-й минуте матча, заменив Александра Козака.

Перед свистком на перерыв пушечный удар Марусича принес победу хозяевам поля. Гол Максима вышел на загляденье. Форвард подхватил мяч после отскока от Васильева, и в одно касание эффектно отправил полосатого в сетку ворот Ильющенкова.

Видео гола Марусича

К слову, это второй победный гол Марусича в нынешнем сезоне. В матче 12-го тура единственный мяч экс-карпатовца принес сенсационную победу Ингульцу над Зарей (1:0).

За шесть минут до завершения матча игрок Львова Максим Грисьо оставил свою команду в меньшинстве. Подопечные Бартуловича довели игру до победного конца и подарили хорватскому наставнику первую викторию в чемпионате.

Ингулец – Львов – 1:0

Гол: Марусич, 45

Ингулец: Паламарчук – Смоляков, Ковалев, Павлов (Поспелов, 46), Нагиев – Кучеренко, Кухарук (Головкин, 89) – Запорожец, Клименко, Козак (Марусич, 20, Коробенко, 90) – Ситало (Одарюк, 85).

Львов: Ильющенков – Грисьо, Симинин (Муравский, 53), Вовкун (Шишка, 52), Никитюк, Полегенько (Крушинский, 53) – Бойко (Ременяк, 67), Васильев, Мильченко – Бугай, Ныч.

Благодаря этой победе Ингулец поднялся с последнего на 14 место в турнирной таблице. А Львов опустился на 16-е.