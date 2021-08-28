Інгулець розтрощив Маріуполь: тренерське крісло Маркевича захиталось ще більше – відео
Джерело:24 канал
Інгулець та Маріуполь помірялись силами у 6-му турі УПЛ. Матч 28 серпня завершився розгромною перемогою господарів.
Інгулець – Маріуполь 3:0
Голи: Шарай, 22, 57, Стівен, 76
- У минулому турі Інгулець переграв на виїзді Львів із рахунком 1:2. А Маріуполь у гольовій перестрілці поступився луганській Зорі – 3:4. Відзначимо, що клуб Остапа Маркевич у новому сезоні ще не знає смаку перемог.
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Початок гри розпочався з великою кількістю боротьби, але без небезпечних моментів. Ініціатива переходила від однієї команди до іншої.
Перший гострий момент був у господарів. Шарай елегантно прибрав суперника у штрафному Маріуполя та пробив, але його удар взяла на себе стійка.
- У середині першого тайму господарі таки відкрили рахунок у матчі. Активний Шарай зіграв на добиванні у штрафному суперника та прошив сітку воріт після затяжної атаки Інгульця – 1:0.
Значно гостріше атакував клуб із Петрового. Футболісти Маріуполя з труднощами ліквідовували "пожежу" біля власних воріт.
Найкращі моменти першого тайму: відео
Крах Маріуполя
Команди за мінімальної переваги Інгульця пішли на перерву. Після відпочинку футболісти не стали кидатись в атаку, що змусило тренерів робити перші зміни у складах. Маріуполю потрібно було відігруватись у рахунку.
- Дуже перспективний штрафний заробили гравці Інгульця. Полегенько взявся виконувати штрафний, але голкіпер Маріуполя Кудрик потягнув постріл з кута воріт. Однак вже після введення м'яча з ауту Асмелаш зробив передачу з флангу прямо на голову Шараю – 2:0 дубль футболіста.
Дубль Шарая: дивіться відео
Чоботенко підключився в атаку Маріуполя та був готовий розстрілювати ворота господарів. Але удар у захисника не вдався.
- Відразу після цього Інгулець вибіг у стрімку контратаку, яку завершив нігерієць Стівен – розгром 3:0.
Третій гол Інгульця: відео
Коваленко був дуже близьким до того, щоб стати автором голу. М'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки. Господарі на цьому не зупинились та створили ще декілька небезпечних моментів.
Інгулець – Маріуполь відеооглядІнгулець розгромив Маріуполь 3:0. Завдяки перемозі тріумфатор матчу зумів підійнятись у таблиці на 8-му позицію, тепер в активі клубу 7 очок. Маріуполь продовжує перебувати на дні – останнє 16-те місце.