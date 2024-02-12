Жахливі кадри: в Індонезії під час матчу блискавка вбила футболіста – відео удару
Джерело:Detik
У суботу, 10 лютого, сталася трагічна подія під час одного з аматорських футбольних поєдинків. Блискавка влучила у гравця, якого, на жаль, лікарям не вдалося врятувати.
Інцидент стався в місті Бандунг на стадіоні "Siliwangi". Команда футболіста Септіана Рахараджа грала там виїзний матч із місцевим клубом.
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Нещасний випадок
Повідомляється, що в день поєдинку небо було похмурим, проте дощу не було. Трагедія сталася у другому таймі.
Перший розряд блискавки потрапив у громовідвід і не завдав нікому на полі шкоди, проте вже через декілька секунд відбувся другий удар, який став фатальним для 35-річного гравця Субанги.
Дивіться відео трагедії на футбольному полі
За словами начальника поліції міста Бандунг, після інциденту гравця терміново доставили до лікарні, і там уже констатували смерть футболіста від отриманих травм – лікарі були безсилі.
Родина загиблого не бажає проводити розтин, тому що це доля від Бога, і вони щиро сприймають цей інцидент і не будуть подавати до суду на жодну зі сторін,
– зазначив правоохоронець.