Імовірно, сезон завершено: лідер Шахтаря отримав жахливу травму в матчі з Інтером
Джерело:телеграм-канал "BABELYUK M.D."
Нападник донецького Шахтаря Ласіна Траоре отримав прикру травму в матчі Ліги Чемпіонів проти міланського Інтера. Після падіння Дензела Дюмфріса форварда винесли на ношах.
Спортивний медик Дмитро Бабелюк припустив, що в Ласіни Траоре після зіткнення можуть бути пошкоджені передня хрестоподібна зв'язка, медіальний меніск і медіальна коллатеральна зв'язка.
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Медика насторожив вигляд коліна після зіткнення. Мовляв, у Траоре або вивих колінної чашечки під натиском ваги, або авульсивний перелом в ділянці колінного суглобу.
Так чи інакше – сезон для Ласіни закінчено. Операція і тривала реабілітація попереду. Найшвидше – це 6 – 7 місяців,
– припускає Дмитро Бабелюк.
Момент травми Ласіни Траоре / Фото FaroSports
Кар'єра Траоре в Шахтарі:
- Ласіна Траоре перейшов у донецький Шахтар лише влітку 2021 року й одразу став основним нападником команди, поки Жуніор Мораєс відновлювався після травми.
- У семи матчах прем'єр-ліги він відзначився 6 голами, вийшовши на друге місце в списку бомбардирів після Віктора Циганкова. Крім того, Траоре забив один гол у кваліфікації Ліги Чемпіонів і ще два в матчі за Суперкубок України проти Динамо.