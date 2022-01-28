Іменитий тенісист Надаль вразив реакцією після виходу у фінал Australian Open: емоційне відео

П'ята ракетка світу Рафаель Надаль вийшов у фінал Australian Open. Спортсмен не приховував своїх емоцій.

Надаль: Це важко пояснити

У півфіналі Надаль обіграв італійця Маттео Берреттіні. У фінальному поєдинку іспанець зіграє проти росіянина Данила Медведєва.

До слова Вшосте у кар'єрі: Надаль обіграв Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open

"Людям із боку важко у це повірити. Але ті, хто були зі мною поряд і бачили мій стан останні пів року, не розуміють, як мені вдається грати на такому рівні. Це важко пояснити. Я відчуваю, що мені пощастило і зараз я у гарному настрої. Змагальний дух знову ожив, я сумував за цим почуття", – сказав тенісист після перемоги.

Відео реакції Надаля

Після гри Надаль підійшов до своєї лавки та закрив обличчя футболкою, аби приховати сльози.

Відео перших емоцій тенісиста