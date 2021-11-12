Найкраща біатлоністка заявила, що у росіянок надзвичайно с**ий погляд

Найкраща біатлоністка сезону 2020/2021 Тіріл Екгофф висловилася про представниць Росії. Лише про одну спортсменку норвежка позитивно відгукнулася.

Екгофф лякається погляду росіянок

Іменита біатлоністка зазначила, що вкрай рідко комунікує з росіянками, оскільки більшість з них не розмовляє англійською.

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Росіянки практично не говорять англійською. І у них зазвичай надзвичайно с**ий погляд. Я просто лякаюся,

– заявила Екгофф.

Норвежка все ж таки назвала одну російську біатлоністку, яка, на її думку, є хорошою співрозмовницею.

"Катерина Юрлова – просто чудова, вона неймовірно мила", – сказала спортсменка.

Тіріль Екгофф – лідерка минулого сезону