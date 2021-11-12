Найкраща біатлоністка заявила, що у росіянок надзвичайно с**ий погляд

12 листопада 2021 , 14:29
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Джерело:

Tribuna

Найкраща біатлоністка сезону 2020/2021 Тіріл Екгофф висловилася про представниць Росії. Лише про одну спортсменку норвежка позитивно відгукнулася.

Екгофф лякається погляду росіянок

Іменита біатлоністка зазначила, що вкрай рідко комунікує з росіянками, оскільки більшість з них не розмовляє англійською. 

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Росіянки практично не говорять англійською. І у них зазвичай надзвичайно с**ий погляд. Я просто лякаюся,
– заявила Екгофф. 

Норвежка все ж таки назвала одну російську біатлоністку, яка, на її думку, є хорошою співрозмовницею. 

"Катерина Юрлова – просто чудова, вона неймовірно мила", – сказала спортсменка. 

Тіріль Екгофф – лідерка минулого сезону

  • Минулого сезону Тіріль Екгофф завоювала Великий кришталевий глобус. Від своєї найближчої суперниці Марте Ольсбу-Рейселанн вона відірвалася на 189 очок.
  • Також спортсменка виборола Малий кришталевий глобус у спринті та гонці переслідування 
  • Вже 26 листопада у швейцарському Естерсунді стартує новий біатлонний сезон. 
  • У новому сезоні передбачено десять етапів кубка світу. Після сьомого етапу відбудуться зимові Олімпійські ігри, які замінять чемпіонат світу. 
Автор: Дарина Жданович