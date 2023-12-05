Прикрашали ялинку в компанії кота: як сім'я Забарного готується до Різдва – миле відео

Влітку цього року Ілля Забарний попрощався з холостяцьким життям. Різдвяні свята гравець Борнмута та збірної України зустрічатиме разом з зі своєю дружиною Ангеліною.

Ілля Забарний та його дружина Ангеліна поділилися відео, як вони готуються до різдвяних свят. Закохана пара разом прикрашали іграшками та гірляндами свій дім.

Читайте також Найкращий гравець Борнмута у матчі з Астон Віллою: Забарний відзначився прихильністю фанів

А компанію Іллі та Ангеліні склав їхній домашній улюбленець – білосніжний кіт.

Ми прикрашаємо наш дім разом,

– написала дружина Іллі в своємі Інстаграмі.

Ілля та Ангеліна Забарні готуються до новорічних свят: дивіться відео

Що відомо про дружину Забарного