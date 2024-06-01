Слабке місце Мудрика: Забарний поділився думками про вінгера Челсі
Джерело:ТРЕНДЕЦЬ
Захисник Борнмута Ілля Забарний поділився думками про гру Михайла Мудрика в Челсі. Він назвав сильні і слабкі сторони футболіста.
Михайло Мудрик перейшов у Челсі в січні 2023 року. Його гра у складі "пенсіонерів" не відзначається стабільністю, проте на нього покладають великі надії через шалені гроші за його трансфер.
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Яке слабке місце Мудрика на думку Забарного
Захисника Борнмута вважає швидкість вінгера Челсі феноменальною і з ним потрібно грати обережно.
Але я бачу, що він не дуже розуміє, як це робити, коли… З його швидкістю, на мою думку, ти просто стаєш за два метри до захисника, просто біжиш за спину – і він тебе не дістане ніколи. І тим паче, як грають зараз дуже високо всі команди. Так, він хороший гравець, і я розумію, як йому важко тут в Англії, і який нього тиск. Але так, готувалися, і всі знали, що він може і обіграти, і пробити,
– додав Ілля Забарний.
Нагадаємо, що Челсі звільнило Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера. Новим наставником став Енцо Мареска.
Статистика Михайла Мудрика в сезоні-2023/2024
- Всього у поточному сезоні український футболіст зіграв 41 матч.
- У поєдинках він забив 7 голів та передав дві результативні передачі.
- У сезоні-2024/2025 Челсі змогло пробитися лише до Ліги конференцій.