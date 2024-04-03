Видав одну із зразкових ігор: Забарний забрав нагороду найкращого гравця матчу АПЛ – фото

У вівторок, 2 квітня, відбулись декілька матчів 31-го туру АПЛ сезону-2023/2024. В одному із них Борнмут приймав Крістал Пелес.

Єдиний гол у матчі від Джастіна Клюйверта на 79-й хвилині приніс мінімальну домашню перемогу Борнмута 1:0. Хоча ще наприкінці першого тайму м'яч побував у володіння господарів. Але результативний удар Еберечі Езе не був зарахований через офсайд.

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Українець показав видатну гру

Повний матч проти Крістал Пелес відіграв український центрбек "вишень" Ілля Забарний. Ключовий оборонець збірної України видав потужну гру та був визнаний найкращим гравцем поєдинку 31-го туру англійської першості.

Цим здобутком футболіста поділилась його кохана Ангеліна Забарна, яка виклала нагороду "Найкращого гравця матчу" у себе в інстаграмі. Дружина Іллі заявила, що пишається своїм чоловіком.

Найкращий гравець матчу. Пишають дуже,

– підписала фото дружина футболіста.



Забарний – гравець матчу Борнмут – Крістал Пелес / Скриншот із інстаграму Ангеліни

Для Забарного цей матч став 35- у поточному сезоні-2023/2024 за Борнмут, у яких він забив свій дебютний гол за "вишень".

Нагадаємо. Ілля Забарний перейшов в англійський клуб 31 січня 2023-го року, підписавши довготривалий контракт до кінця чеврня 2028-го. Його трансферна ціна зросла до 28 мільйонів євро.

Свій наступний матч українець із Борнмутом проведе 6 квітня проти Лутона (на виїзді).