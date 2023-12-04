Спадкоємець Циганкова: вундеркінд Руха може змінити зіркового земляка у Жироні

Одразу декілька футболістів українського клубу потрапили під приціл європейських команд. Мова йде про гравців львівського Руха.

Не лише за Богданом Слюбиком та Марком Сапугою стежать скаути європейських клубів. 20-річний правий вінгер Ілля Квасниця теж увійшов у перелік потенційних трансферних цілей одразу двох клубів іспанської Ла Ліги.

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Гравці Руха на розхват

Мова йде про Валенсію та Жирону, які відправляли своїх скаутів на матч молодіжної збірної України, за яку виступає один із відкриттів сезону для Руха.

Жирона може придбати Квасницю на місце його зіркового земляка Віктора Циганкова, який показує відмінну гру у червоно-білій футболці. Віктор вже зацікавив каталонську Барселону та мюнхенську Баварію. І це тільки ті клуби, про які говорили у пресі.

При тому, що у Жироні розглядають Квасницю, як спадкоємця Циганкова, якщо той перебереться у новий клуб.

Натомість за Валенсію в оренді Роман Яремчук, контракт якого належить бельгійському Брюгге.

Відзначимо, що Квасниця має контракт із Рухом до кінця червня 2027-го року. Transfermarkt його вартість оцінює лише у 400 тисяч євро, але Ілля робить усе, аби збільшити свою ціну.

Коротко про Іллю Квасницю