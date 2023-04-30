В останній день фіналів: Ковтун здобув дві золоті медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун поповнив скарбничку збірної України двома найціннішими нагородами. Також Назар Чепурний зробив свій внесок на змаганнях.
Ілля Ковтун здобув дві золоті медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики. 19-річний спортсмен добився висот у останній день змагань, пише 24 Канал.
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Чергові "синьо-жовті" нагороди
У заключний день фіналів на Кубку світу зі спортивної гімнастики виступили два українські спортсмени. Першим нагороду здобув Назар Чепурний, який став срібним призером вправ в опорному стрибку, здобувши свою першу нагороду за рік. 20-річний спортсмен повернувся на міжнародну арену після травми руки.
Стартувати в опорному стрибку мав і Ілля Ковтун, проте український гімнаст знявся з цього фіналу. 19-річний спортсмен ж боровся за медалі у двох інших вирішальних етапах, а саме: паралельних брусах та перекладині. Обидва фінали український гімнаст закінчив переконливими перемогами, цим самим виборовши два "золота".
Спершу він набрав 14.833 балів у паралельних брусах, випередивши найближчого переслідувача - Мохамеда Афіфі з Єгипту – на 8.3 бала. А згодом з перевагою у понад 0.3 бала Ковтун випередив бельгійця Максіма Жентгеса та теж став чемпіоном. "Золото" у вправах на перекладині стало першим для українського гімнаста на рівні Кубка світу.
Виступи українських гімнастів: