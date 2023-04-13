Друга медаль на Євро: Ілля Ковтун здобув бронзу на ЧЄ зі спортивної гімнастики

Молодий спортсмен з Черкас був одним із фаворитів змагань в особистому багатоборстві. Втім українцю вдалось посісти лише третю сходинку.

У ці дні в турецькій Анталії проходить чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. 19-річний українець Ілля Ковтун виступив у першому для себе фіналі Євро.

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Українцю вдалось взяти медаль в особистому багатоборстві. Ковтун вже мав досвід здобуття нагород на крупних змаганнях, взявши у 2021 році бронзу на ЧС та ЧЄ.

Цього року Ілля був одним із фаворитів у фіналі. Українець у кваліфікації показав найкращий результат (85,432 бала). Втім на самому ЧЄ наш спортсмен виступив гірше.

На коні Ковтун втратив аж 1,3 бала, а також мав проблеми в опорному стрибку. Ілля не зміг стати на ноги при приземленні. У свою чергу на брусах Ковтун був найкращим (15.4 бала).

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У підсумку українець зміг набрати 83,032 бала і посів третє місце. Срібло дісталось британцю Джейку Джарману (83,463), а перемогу здобув Адем Асіл з Туреччини (84,965).

На Ковтуна очікує ще чотири фінали на чемпіонаті Європи. Українець виступить у вільних вправах і на коні (субота), а також у паралельних брусах та поперечині (неділя). Крім того, у неділю Ігор Радівілов візьме участь у змаганнях з опорного стрибка.