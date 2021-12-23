Ікарді врятував ПСЖ від суперпровалу у матчі з вилученням Рамоса: відео шаленої розв'язки

ПСЖ зіграв унічию з Лор'яном (1:1) у матчі 19-го туру чемпіонату Франції. Захисник парижан Серхіо Рамос був вилучений під час другого тайму.

Лор'ян – ПСЖ 1:1

Голи: Монкодуа, 40 – Ікарді, 90+1

Вилучення: Рамос, 86 (ПСЖ)

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На 40-й хвилині Тома Монкондюї вивів господарів уперед. Зрівняв результат наприкінці гри Мауро Ікарді.

Захисник парижан Серхіо Рамос у цій грі отримав червону картку. На 81-й хвилині він отримав перше попередження, на 85-й – друге.

Варто зазначити, що це був лише третій матч Рамоса за ПСЖ у всіх турнірах. Загалом іспанський футболіст зіграв за французький клуб 175 хвилин.

ПСЖ посідає перше місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок.

Лор'ян – ПСЖ відеоогляд