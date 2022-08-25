"Тайра": Для мене є прикладом наша держава

Парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра" розповіла про своє повернення до спорту. За її словами, фізична активність найбільше допомагає їй реабілітуватися, повідомляє 24 канал.

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Зазначимо, що середини березня до 17 червня "Тайра" була в російському полоні.

Спорт для мене це найкращі ліки, і для фізичного, і для психологічного стану. Тому коли мене випустили з госпіталю я одразу дізналася, чи вільне моє місце в команді та попросила долучити мене. Мені дуже важко фізично, але я дуже стараюся. Не очікую на якісь там результати. Одну медальку вже здобула, хоча абсолютно не розраховувала на такий результат. Це паверліфтинг, третє місце,

– сказала парамедикиня.

Юлія Паєвська наголосила, що продовжувати виступ в національній команді її надихає наша країна, яка мужньо протистоїть російським загарбникам.

"Для мене є прикладом наша держава, немає сил і немає ресурсів, але ми вже пів року пручаємося здоровезній країні. Це є дух непереможності – коли ти не можеш, але все одно робиш. Якби не було важко, треба пам'ятати це все закінчиться і ми все одно здобудемо те, що нам належить, а нам належить перемога", – зазначила "Тайра".

За словами парамедикині, подібні змагання, як Warrior Games дуже допомагають українським ветеранам у реабілітації.

Уявіть, що після поранення чи травми, ви лишаєтеся вдома в чотирьох стінах, не знаєте куди йти, що робити, тому падаєте духом. Американці вражені нашою збірною, всі хлопці та дівчата показують хороші результати,

– додала Юлія.

Warrior Games (Ігри Воїнів)

– це міжнародний спортивно-реабілітаційний захід для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій. Захід організовує Міністерство оборони США з 2010 року у 12 адаптивних видах спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, паверліфтинг, волейбол сидячи.

Цього річ змагання приймає Орландо (штат Флорида, США). Турнір триватиме до 29 серпня.