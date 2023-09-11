Домінуємо у легкій атлетиці: Україна здобула десять медалей за перші два дні Ігор нескорених

Наша команда продовжує збирати нагороди на змаганнях у Дюссельдорфі. У другий ігровий день єдине золото дісталось Максиму Заріцькому.

У Дюссельдорфі продовжуються чергові Ігри нескорених, пише 24 канал. Турнір за участю більш ніж 600 спортсменів триватиме до 16 вересня.

До теми Україна здобула шість нагород у перший день Ігор нескорених: повний список медалістів

Україна продовжує збирати медалі

В перший змагальний день Україна виборола шість медалей різного гатунку. "Синьо-жовті" продовжили справу і у другий ігровий день. Чотири нагороди наші хлопці здобули у легкій атлетиці.

У змаганнях зі штовхання ядра у категорії IF1 ветеран ЗСУ Микола Заріцький здобув золото. Він став єдиним, хто перевершив результат 11 метрів (11,03 м). Для нього це вже друга медаль на Іграх.

Срібні ж медалі підкорились Володимиру Гері та Максиму Дмитрашу. Перший був близький до перемоги у метанні диску (IF7), тоді як предтавник Нацполіції здобув успіх у стрибках в довжину IJ5 (5,44 метра). Ще одну медаль виборов нацгвардієць Віталій Бородавка – бронза у бігу на 100 метрів в категорії IT7.

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Що таке Ігри нескорених

Змагання були створені у 2014 році у Великій Британії самим принцом Гаррі. Ігри є частиною паралімпійського стилю, оскільки до нх допускаються поранені або ветерани військовослужбовці. До програми Invictus Games входять 10 видів спорту:

стрільба з лука

легка атлетика

веслування на тренажерах

паверліфтинг

плавання

велоспорт

волейбол сидячи

баскетбол

регбі на візках

настільний теніс

Україна вперше виступила на змаганнях у 2017 році. До складу нашої команди цього розіграшу потрапили 25 спортсменів: військові та волонтери ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальонів.