"Рідко говорить про футбол": Шевченко жертвує тренерською кар'єрою заради України

Андрій Шевченко бере активну участь у допомозі для України. Від 24 лютого колишній тренер збірної ледь не щодня спілкується з іноземною пресою та нагадує світу про війну проти росії.

Циганик: Розмов про футбол майже нема

Андрій Шевченко не лише роздає інтерв'ю, займається гуманітарною допомогою та надає свої апартаменти українським біженцям за кордоном, а й є першим амбасадором платформи UNITED 24.

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Колишній тренер української збірної 24/7 робить усе, щоб пришвидшити перемогу України у війні над росією. Журналіст Ігор Циганик розповів про розмову з Шевченком. За його словами, в Андрія Миколайовича були певні діалоги про повернення у тренерське крісло. Але наразі наставник сконцентрований виключно на соціальній сфері та допомозі Україні.

Я спілкуюсь з ним і можу точно сказати, що зараз він сконцентрований на соціальній сфері та допомозі Україні. Ми дуже рідко говоримо про футбол. Говоримо про ситуацію на фронті, волонтерство, різноманітні благодійні фонди. Розмов про футбол майже нема,

– розповів журналіст.

"Ми страждаємо за спокій Європи"

Шевченко є одним із тих, хто постійно нагадує світу про жахіття в Україні. Його графік роботи в Англії просто божевільний – включення, ефіри та благодійні акції. Усім цим зараз наповнене життя футбольного фахівця.

Він всюди погоджується і їздить. Каже: "Для мене найголовніше, щоб ні в кого не згасала пам'ять про Україну. Щоб всі розуміли – ми страждаємо за спокій Європи. У нас відвертий тероризм з боку росіян,

– додав коментатор.

Циганик розповів, що у розмові зачіпалась тема Челсі. Варто відзначити, що після відставки Томаса Тухеля ЗМІ сватали Шевченко на посаду головного тренера "аристократів".

"Трохи поговорили про Челсі. Там зміна вектору після Абрамовича, прийшли американці. Але загалом про футбол останні пів року з Андрієм Шевченком розмовляємо вкрай мало", – відповів Циганик.

Раніше Шевченко виділив допомогу Зінченка для України. Нещодавно Андрій Миколайович пограв у футбол у зруйнованому окупантами Ірпені, а вже через декілька днів Володимир Зеленський нагородив Шевченка відзнакою "Національна легенда України"