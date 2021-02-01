Це поразка Шахтаря: журналіст вщент розкритикував донецький клуб за трансфер Коваленка

Відомий спортивний журналіст Ігор Циганик прокоментував перехід Віктора Коваленка з Шахтаря в Аталанту.

Джерело: "Циганик Live"

1 лютого Віктор Коваленко перейшов в італійську Аталанту за 700 тисяч євро. Офіційних даних про контракт гравця клуб поки не дає.

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Перехід Коваленко – поразка для донецького Шахтаря. Щиро бажаю Віктору прогресувати в Аталанті і проявити себе. Вірю, що Коваленко зможе довести в Італії, що Шахтар даремно продав його за такі маленькі гроші. Його потенціал повинен бути розкритий,

– зазначив Циганик.

"У Шахтарі до українців ставляться не так, як до іноземців, це було вже неодноразово. Як можна продати футболіста, який перебуває на піку кар'єри, менше ніж за мільйон? Просто звільнити місце, щоб не мати конкурента на позиції Майкона і Маркоса Антоніо, тому що їх колись треба буде продати? Це трохи дивно", – підсумував журналіст.

Що відомо про кар'єру Коваленка в Шахтарі

Коваленко дебютував за Шахтар у сезоні-2014/15. За "гірників" Віктор провів 200 офіційних матчів, в яких забив 32 голи.

Разом з Шахтарем він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24