Борються не за гроші, – Суркіс розповів про мотивацію гравців Динамо в Лізі чемпіонів

Київське Динамо вийшло в раунд плей-оф Ліги чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського продовжать боротьбу за вихід в основний турнір з австрійським Зальцбургом.

Після домашнього матчу проти Глазго Рейджерс (1:1) були сумніви, що динамівці зуміють подолати шотландський бар'єр. Проте віцечемпіони України продемонстрували характер та вирвали перемогу у другому поєдинку (2:0).

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Суркіс: Ця перемога потрібна усій Україні

Підсумок поєдинку у Глазго не здивував президента Динамо Ігоря Суркіса. На його переконання, "біло-сині" б'ються на полі не за гроші.

Ми провели дуже гарну підготовку до сезону, і я так розумію, що хлопці були дуже гарно налаштовані. Вони сьогодні б'ються не за гроші, а за Україну. Вони хочуть довести, що вони мужики. Тому я розумію, що ця перемога потрібна була не тільки хлопцям, а і усій Україні, тим, хто вболіває за український футбол,

– зазначив Ігор Михайлович.

Попереду столичну команду очікують два матчі з австрійським Зальцбургом. Досвідчена команда є постійним учасником Ліги чемпіонів.

"Я дуже вдячний Андрію Шевченку, Сергію Реброву, тим, хто приїхав підтримати команду. Мені дуже сподобалося, що хлопцям в обох матчах все вдавалося з першої до останньої хвилини. Ми повинні грати за вихід у груповий етап. Зальцбург – це непроста команда. Вона кожен рік грає в ЛЧ, тому буде дуже складно. Ну ми будемо боротися і намагатися туди потрапити", – зауважив Суркіс.

Зазначимо, що Зальцбург за підсумком двох матчів кваліфікації Ліги чемпіонів переміг нідерландський Твенте із загальним рахунком 5:4.

Коли гратимуть Динамо та Зальцбург