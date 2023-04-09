Двері в Динамо відчинені: Ігор Суркіс зізнався, що хоче повернути форварда збірної України

Президент "біло-синіх" вважає, що Роман Яремчук міг би підсилити команду. Наразі у нападника чорна смуга в Брюгге.

Цей сезон вкрай провально складається для нападника збірної України Романа Яремчука. Футболіст перейшов з Бенфіки до Брюгге за рекордні для бельгійців 16 мільйонів євро.

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Втім у новому клубі гра 27-річного українця частіше розчаровує – всього два голи у 25-ти матчах. Тому Брюгге роздумує над тим, щоб позбутися Романа влітку.

Як виявилось, Яремчука готові прийняти у чемпіонаті України, а саме його рідному клубі київському Динамо. Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

Можливо, але має бути в нього бажання, прагнення повернутися до рідної команди. Ми дуже хотіли б такого форварда. Він має складний час, але так буває у будь-якого футболіста. Сподіваюся, у нього все буде гаразд. Я б з радістю прийняв його у Динамо. Роман – гарна і патріотична людина та наш вихованець,

– зізнався Суркіс.

Свого часу у Яремчука не вийшло закріпитися в Динамо, за яке він награв всього 11 матчів. Цього сезону кияни, як і сам Роман, скоріше розчаровують.

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Підопічні Мірчі Луческу йдуть на четвертому місці в УПЛ, відстаючи на сім очок від лідера Шахтаря при грі в запасі у "гірників". Також Динамо з ганьбою вилетіло з єврокубків, набравши у групі Ліги Європи проти Фенербахче, Ренна та АЕКа з Ларнаки всього один бал.