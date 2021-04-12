Непереможний український супертяж Шевадзуцький виграв бій нокаутом: відео

У Києві пройшло шоу промоутерської компанії Top Boxing Generation. Суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (7-0, 7 КО) технічним нокаутом в третьому раунді розправився з грузином Рамазі Гогіашвілі (14-32-2, 6 КО).

Бій було завершено у третьому раунді. Українець виграв технічним нокаутом.

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Шевадзуцький з перших хвилин захопив лідерство в рингу, раз по раз перевіряючи корпус і голову суперника важкими бічними. У 3-му раунді секунданти грузина викинули рушник, сигналізуючи про здачу, проте рефері проігнорував це.

Через кілька секунд правий хук українця вимкнув Гогіашвілі. Той встиг піднятися до кінця рахунку, але суддя прийняв рішення зупинити поєдинок.

Для Шевадзуцького це був сьомий бій на професійному ринзі. Всі поєдинки Ігор виграв нокаутом.

Гогіашвілі зазнав 32-ї поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 14 перемог і 2 нічиї.

Шевадзуцький – Гогіашвілі відео нокауту