На допінгу спіймали першого російського учасника Олімпіади-2020

Допінг-тест російського триатлоніста Ігоря Полянського, який брав участь в Іграх-2020 на Токіо, дав позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (рЕПО).

Перший допінг Росії на Олімпіаді

За відомостями World Triathlon, Полянський здав пробу 21 липня 2021 під час позазмагального контролю, перебуваючи на передолімпійському зборі у Владивостоці.

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Інформація надійшла в Міжнародний Союз 5 серпня із лабораторії, акредитованої WADA. Поки справа в стадії розгляду, World Triathlon утримається від коментарів.

Полянський може оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS) і запросити розтин проби Б.

На Олімпіаді-2020 на Токіо Ігор Полянський зайняв 43 місце в особистому виді, програвши більше 7 хвилин чемпіону (26 липня). Також збірна Росії з Полянським в складі зайняла 14 місце в змішаній естафеті (31 липня).