"Вони давали великі суми, я купив перше авто": гравець збірної України про стимули грандів в УПЛ

Ігор Пластун привідкрив завісу реалій українського футболу. Захисник зазначив, що в УПЛ гроші "крутилися" дуже серйозні.

Колишній гравець збірної України розповів про Динамо та Шахтар, які свого часу готові були на все, заради перемоги. Українські гранди полюбляли грошима стимулювати команди.

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Взаємовигідна угода

Ігор Пластун розповів про період, коли як Динамо, так і Шахтар пропонували великі суми за перемогу, або хоча б нічию зі своїм споконвічним суперником (тобто "гірники" підкупляли опонентів "біло-синіх" та навпаки"). Центральний захисник привів до уваги 2010-ий рік, коли він ще виступав за київський Оболонь. Тоді футболісти, які відчули запах грошей, показували прекрасний футбол. Підкуплені гравці робили послугу заказникам, а самі ще й виходили в плюс.

Тоді Шахтар та Динамо активно стимулювали суперників один одного, бо між цими командами точилася дуже запекла боротьба за чемпіонство, і кожна осічка могла коштувати "золота". На тих чотирьох матчах ми заробили тоді дуже великі гроші. Це були десятки тисяч доларів на одного гравця. Обігравши Динамо та Шахтар, я купив собі перше авто – Peugeot RCZ,

– розповів Пластун.

Варто відзначити, що у сезоні 2010/2011 Оболонь витворяла щось неймовірне. Українські гранди так стимулювали "пивоварів", що ті набрали 10 очок в іграх з Шахтарем та Динамо.

Кар'єра Ігоря Пластуна