Плавець Ігор Німченко вперше став призером Паралімпійських ігор
У Франції тривають літні Паралімпійські ігри-2024. Третій день осені подарував Україні чималий доробок медалей.
У вечірній сесії відбулося сім фінальних запливів за участю українських параатлетів. В останньому з них змагався Ігор Німченко, пише 24 Канал.
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Перша медаль в кар'єрі плавця
Під час ранкової сесії відбулася кваліфікація, у якій українець показав найкращий час – 57.52 секунд. Найближчого суперника Ігор випередив на 0.59. Тож Німченко був серед головних фаворитів на нагороду у цій дисципліні.
У фінальному запливі український плавець після перших 50 метрів був на першому місці, але у підсумку фінішував другим. На останніх метрах дистанції Німченко поступився італіцю Стефано Раймонді.
Ігор Німченко вперше здобув срібну медаль Паралімпійських ігор.
Результат фіналу за участю Німченка / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади
Що відомо про Ігоря Німченка
- 26-річний плавець представляє Донеччину.
- Ігор почав займатися плаванням у 2017 році у "Донецькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю".
- У 2023 році здобув срібну та бронзову медаль на чемпіонаті світу.
- А цього року став чемпіоном та дворазовим срібним призером чемпіонату Європи.
- На Паралімпіаді-2024 Німченко займав 5 місце на дистанції 50 метрів та 6 сходинку на 100 метрів вільним стилем.