Плавець Ігор Німченко вперше став призером Паралімпійських ігор

У Франції тривають літні Паралімпійські ігри-2024. Третій день осені подарував Україні чималий доробок медалей.

У вечірній сесії відбулося сім фінальних запливів за участю українських параатлетів. В останньому з них змагався Ігор Німченко, пише 24 Канал.

Читайте також Ярослав Денисенко здобув бронзову медаль на Паралімпіаді-2024

Перша медаль в кар'єрі плавця

Під час ранкової сесії відбулася кваліфікація, у якій українець показав найкращий час – 57.52 секунд. Найближчого суперника Ігор випередив на 0.59. Тож Німченко був серед головних фаворитів на нагороду у цій дисципліні.

У фінальному запливі український плавець після перших 50 метрів був на першому місці, але у підсумку фінішував другим. На останніх метрах дистанції Німченко поступився італіцю Стефано Раймонді.

Ігор Німченко вперше здобув срібну медаль Паралімпійських ігор.

Результат фіналу за участю Німченка / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади

Що відомо про Ігоря Німченка