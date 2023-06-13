Без фантазії: Дніпру-1 скоротять фінансування, "батько" клубу через подібне зазнав катастрофи

Дніпровський колектив повинен наступний сезон добиватися успіхи з втратами. Раніше подібний сценарій привів до плачевного висновку.

Фінансування СК Дніпро-1 скорочується у наступному сезоні. Колектив поставив перед собою не найвищі завдання на майбутню кампанію.

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Неофіційний власник "спортклубівців" Ігор Коломойський минулого тижня провів зустріч із спортивним директором та головним тренером Дніпра-1 Євгеном Красніковим та Олександром Кучером. Представники дніпровського колективу почули не найприємніший вердикт стосовно майбутнього команди, а саме те, що Коломойський сповістив Краснікову та Кучеру, що фінансування Дніпра-1 скорочується. При тому обидва функціонери залишаються на своїх посадах.

Раніше гуляла інформація, що "спортклубівці" готові до масового розпродажу, зокрема колектив не має наміру затримувати в команді лідера Дніпра-1 Артема Довбика та легіонерів. До того ж дніпровська команда не ставить перед собою найвищі завдання на наступний сезон, оскільки Дніпро-1 не має на меті ставати чемпіоном України. Також колектив надіється потрапити в груповий етап Ліги Європи або Ліги конференцій, не дивлячись на те, що клуб стартуватиме у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

З "врізання фінансування" розпочалась плачевна історія Дніпра, який після фіналу Ліги Європи почав помаленьку "розчинятися", а згодом взагалі й втратив своє існування. Після чого славетний колектив "переродився" у кольорах Дніпра-1.

Нагадаємо, що Олександр Кучер та Євген Красніков перебралися у стан дніпровського колективу після початку повномасштабної війни. Функціонери залишили стан харківського Металіста, який вони вивели в УПЛ. Проте після того, як Кучер, Красніков та низка футболістів "жовто-синіх" відійшли до Дніпра-1, харківський колектив не зміг затриматися в українській еліті та вилетів знову в Першу лігу.