Бордо викупив у Шахтаря футболіста збірної України

Український півзахисник Данило Ігнатенко готується до нового сезону у Бордо. Футболіст розповів, що став повноцінним гравцем французів.

Ігнатенко: Можу сказати одне: я – повноцінний гравець Бордо

25-річний український легіонер підтвердив інформацію про повноцінний контракт із Бордо. За словами Данила Ігнатенка, щиро радий такому трансферу, адже доволі добре зарекомендував себе в оренді у Франції.

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На сьогодні я можу сказати одне: я – повноцінний гравець Бордо, чому дуже радий. Не треба недооцінювати Лігу 2. Кажуть, що вона навіть важча за Лігу 1. Побачимо, ще кілька днів і я зможу сам у цьому переконатись. Все залежить від мене, а там буде видно,

– розповів Ігнатенко.

Цікаво, що за даними Transfermarkt, Ігнатенко рахується ще гравцем Шахтаря.

Вже 6 серпня Бордо проведе перший матч у Лізі 2, адже за підсумками минулого сезону Ліги 1 понизився у класі. У першому турі клуб Ігнатенка зіграє на виїзді Родеза.

Початок кар'єри Ігнатенка у Бордо