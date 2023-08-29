Найкраща в столітті: велика подруга України Іга Швьонтек встановила новий рекорд

У США 28 серпня стартував останній "мейджор" 2023 року. У ньому свій чемпіонський титул розпочала захищати польська тенісистка Іга Швьонтек.

Перша ракетка світу в матчі 1/64 фіналу розгромила шведську тенісистку Ребекку Петерсон — 6:0, 6:1. Ця перемога стала знаковою для представниці Польщі.

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Вражаюча статистика

Іга, яка вперше стартувала на US Open у статусі чемпіонки, здобула 14-ту перемогу в 17 матчах на US Open. Загалом же цей успіх став 66-м переможним матчем для польки на тенісних "мейджорах" у кар'єрі. Таким чином Швьонтек стала авторкою безпрецедентної серії у XXІ столітті.

До цього жодній тенісистці від початку 2000-х не вдавалося виграти таку кількість матчів у своїх 80 стартових іграх на рівні Grand Slam. Найбільше перемог на цьому вражаючому відрізку 22-річна тенісистка здобула на Відкритому чемпіонаті Франції — 28 звитяг при двох поразках в основній сітці турніру.