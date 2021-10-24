Ібрагімович відзначився курйозним автоголом за Мілан: це вперше у кар'єрі – відео
Джерело:24 канал
Мілан 23 жовтня зіграв на виїзді з Болоньєю у рамках Серії А. Златан Ібрагімович своїм автоголом допоміг господарям відквитати один гол.
Перший у кар'єрі
Мілан із комфортним рахунком на табло пішов на перерву – 0:2. Відразу після відпочинку господарі відіграли один гол завдяки лідеру "россонері" Златану Ібрагімовича.
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Нападник із Швеції курйозно зрізав м'яч головою у власні ворота після розіграшу кутового від Болоньї. 40-річний футболіст хотів прибрати голову, але не встиг зреагувати в епізоді.
Це перший автогол у кар'єрі Ібрагімовича. Також за інформацією Opta, форвард увійшов у топ-4 найстаріших футболістів в історії чемпіонату Італії, які відзначались у власних воротах – 40 років та 20 днів.
Однак на цьому швед не зупинився та реабілітувався за курйоз. На останній хвилині основного часу Златан обвідним ударом з-за меж штрафного забив четвертий гол Мілана у матчі. У підсумку – 2:4 впевнена перемога "россонері".
- У цьому сезоні Ібрагімович зіграв за Мілан 4 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав один асист.
- Після дев'яти зіграних матчів "россонері" продовжують очолювати турнірну таблицю Серії А – 25 очок. Однак Наполі має чудовий шанс випередити суперника, у "неаполітанців" гра у запасі та відставання лише в один бал.
Болонья – Мілан відеоогляд матчу