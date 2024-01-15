Українці не підтримають: Ібрагімович тепло поспілкувався з Хабібом на матчі Мілан – Рома

У неділю, 14 січня, відбувся матч 20-го туру чемпіонату Італії між Міланом та римською Ромою. Господарі поля здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.

На матчі був присутній колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов, який має російське громадянство. Також він після початку повномасштабного вторгнення Росії не робив ніяких заяв, пише 24 Канал.

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Хабіб досі ніяк не коментує війну Росії проти України

Перед початком матчу Златан Ібрагімович, який зараз є старшим радником "россонері", поспілкувався з бійцем змішаних єдиноборств, а офіційний акаунт Серії А виклав відео. Офіційний акаунт Серії А опублікував ролик, де видно як вони спілкуються.

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Як закінчився матч

Мілан здолав Рому у ключовому матчі 20-го туру італійської Серії А. Гра на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершилася із результатом 3:1.

На одинадцятій хвилині Ясін Адлі вивів міланців уперед, тому до перерви команди йшли за мінімальної переваги "россонері". На початку другої половини матчу підопічні Піолі збільшили свою перевагу – на 56-й хвилині Олів'є Жиру забив гол.

Ромі вдалося скоротити відставання на 69-й хвилині завдяки пенальті, реалізованому Леандро Паредесом.

Проте римлянам не вдалося уникнути поразки. На 84-й хвилині Тео Ернандес забив гол з передачі Жиру, встановивши кінцевий рахунок матчу.

У вересні 2022 року Хабіб закрив коментарі в інстаграмі після закликів від підписників висловитися проти мобілізації та жорстокого ставлення силовиків до протестувальників у Дагестані.