Зашквар у світі боксу: IBF зняла санкції з росіян

IBF ухвалила рішення зняти санкції з російських боксерів. Про це повідомив гендиректор RCC Boxing promotion.

З березня 2022 року російський бокс перебував під санкціями від IBF. Відповідно до них, організація відмовлялася визнавати та затверджувати поєдинки на території РФ, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Дався взнаки контакт з ліхтарним стовпом: Ф'юрі назвав свій рахунок бою з Усиком

IBF зняла санкції з російського боксу

Рішення про скасування санкцій було ухвалене ще в середині червня.

Відтепер російські боксери знову можуть займати позиції в топ-15 найкращих на планеті за версією IBF. Також через це рішення вже відбуваються зміни у рейтингах.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що український боксер Карен Чухаджян заразився гепатитом А після бою з росіянином у 2020 році.