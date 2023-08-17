Краще за Голанда та на рівні Мессі: гравець МанСіті виграв майже всі топові трофеї у 23 роки

Для футболістів чимале значення має те, наскільки вони добре виступають. Зіграні матчі, забиті голи, виграні трофеї. Гравець Манчестер Сіті Хуліан Альварес у 23 роки може похвалитися досягненнями, які мало кому підкорювалися.

Аргентинський футболіст Хуліан Альварес народився 31 січня 2000 року. Коли йому виповнилося 22 роки, англійський Манчестер Сіті заплатив за нього 21,4 мільйона євро аргентинському Рівер Плейт (правда залишив в оренді ще до літа 2022 року). І в обох цих клубах нападник виграв головні внутрішні та континентальні трофеї. А також проявив себе на рівні національної збірної.

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Ще виступаючи за Рівер Плейт, Хуліан Альварс виграв майже усі можливі клубні трофеї в Аргентині та Південній Америці:

Копа Лібертадорес – 2018

Рекопа Судамерікана – 2019

Кубок Аргентини – 2019

Суперкубок Аргентини – 2019

чемпіонат Аргентини – 2021

Трофей чемпіонів – 2021

Влітку 2022 року він перебрався до Манчестер Сіті, і продовжив збирати там трофеї. Правда "перший млинець нанівець". Адже в офіційному матчі за "містян" він дебютував 30 липня 2022 року в матчі за Суперкубок Англії. Він вийшов на заміну на 58-й хвилині, коли його команда поступалася Ліверпулю. І на 70-й хвилині зрівняв рахунок. Та після цього Ліверпуль ще двічі забив та виграв трофей.

Попри це, перший сезон в МанСіті Альварес цілком може вважати успішним. Адже з клубом він оформив чемпіонський требл, коли виграв:

чемпіонат Англії

Кубок Англії

Лігу чемпіонів

А вже після цього додав сюди й Суперкубок УЄФА.

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Поки на клубному рівні в складі МанСіті йому не підкорилося два трофеї, в який його команда виступала. Адже у 2023 році МанСіті знову не вдалося виграти Суперкубок Англії – цього разу "містяни" програли Арсеналу. А також в минулому сезоні поступилися у чвертьфіналі Кубка футбольної ліги.

Але це не всі трофеї, якими може похвалитися Альварес за підсумками минулого сезону. Та й загалом за кар'єру. Адже він себе проявив і на рівні національної збірної.

Бо якщо ще у 2021 році він доволі умовно був причетний до перемоги збірної Аргентини на Копа Амеріка (зіграв лише в одному матчі, в якому вийшов на заміну на 34 хвилини, а в плей-офф навіть не потрапляв до заявки на гру), то вже на чемпіонаті світу 2022 він проявив себе сповна. Бо якщо у перший двох матчах він виходив на заміну, то з третього матчу в групі й аж до фіналу він вже виходив у старті, посадивши на лаву запасних досвідченого Лаутаро Мартінеса.

На груповій стадії ЧС-2022 Альварес забив гол у ворота Польщі. Він також відзначився голом у ворота Австралії в 1/8 фіналу, в якому Аргентина перемогла 2:1. А вже в півфіналі він доклався до всіх трьох голів у ворота збірної Хорватії – спочатку з його пасу забив Мессі, а згодом він сам оформив дубль.

У фіналі він не забивав (там гольову феєрію влаштували Ді Марія та Мессі), але відіграв 103 хвилини. І цілком заслужено святкував перемогу. При цьому він увійшов в елітну когорту гравців, які за один сезон вигравали Лігу чемпіонів та чемпіонат світу.

Тож і зі збірною Аргентини він виграв майже усі можливі трофеї. Адже він також зіграв і у так званій Фіналіссімі – матчі між переможцями Євро-2020 (збірна Італії) та Копа Амеріка. Аргентинці розгромили суперника з рахунком 3:0. Правда цей матч хоч і був між переможцями, але мав більше товариський характер.