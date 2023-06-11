Трансферна ціль Шахтаря виграв ЛЧ та ЧС в одному сезоні: хто ставав володарем золотого дубля

Аргентинський форвард Манчестер Сіті Хуліан Альварес став переможцем Ліги чемпіонів та чемпіоном світу в одному сезоні. Унікальне досягнення підкорювалося 9 футболістам за всю історію турнірів.

Манчестер Сіті вперше у своїй історії став володарем Ліги чемпіонів. У фінальному поєдинку підопічні Пепа Гвардіоли мінімально обіграли міланський Інтер (1:0).

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У складі переможців нагороду отримав аргентинський форвард Хуліан Альварес. 23-річний футболіст спостерігав за фіналом з лави запасних.

Якби Альварес вийшов на поле хоча б на кілька хвилин, він би поповнив список гравців, які грали у переможних фіналах чемпіонату світу та ЛЧ в одному сезоні.

У грудні минулого року нападник став чемпіоном світу-2022 у складі збірної Аргентини. Тоді він став одним з героєї Мундіалю.

Хуліан Альварес з Кубком світу / instagram.com/juliaanalvarez

Хто з гравців вигравав Лігу чемпіонів та Мундіаль в одному сезоні

Першими володарями золотого дублю були 6 гравців мюнхенської Баварії: Зепп Маєр, Пауль Брайтнер, Ханс-Георг Шварценбек, Франц Беккенбауер, Герд Мюллер та Улі Хенесс. У 1974 році вони стали тріумфаторами Кубка чемпіонів та чемпіонами світу у складі збірної ФРН. Футболісти брали участь в обох фіналах.

Ще три гравці досягли цього результату після перемоги в Лізі чемпіонів з Реалом: француз Крістан Карамбе у 1998 році, бразилець Роберто Карлос у 2002 та останній раз француз Рафаель Варан у 2018 році.

В елітному клубі у 2014 році міг опинитися німець Самі Хедіра. Травма на розминці завадила йому вийти у фінальному матчі ЧС з Аргентиною. За два місяці до цього Хедіра виграв Лігу чемпіонів у складі "королівського клубу".

Всі переможці ЧС та ЛЧ в одному сезоні, які грали у фіналах

1974 : Зепп Маєр, Пауль Брайтнер, Ганс-Георг Шварценбек, Франц Беккенбауер, Герд Мюллер, Улі Хенесс (Баварія, ФРН)

1998: Крістіан Карамбе (Реал Мадрид, Франція)

2002 : Роберто Карлос (Реал Мадрид, Бразилія)

2018 : Рафаель Варан (Реал Мадрид, Франція)

Чемпіон світу та володар ЛЧ, який міг опинитися в Шахтарі

Аргентинець Хуліан Альварес був на олівці селекціонерів донецького Шахтаря, коли він ще грав у Рівер Плейті. Трансфер вундеркінда був майже погоджений, а "гірники" пропонували за форварда 20 мільйонів євро.

Проте молодий нападник замість України обрав Англію. За 21,4 мільйона євро Манчестер Сіті викупив права на футболіста. У сезоні 2022/23 Альварес зіграв за МС 49 матчів та забив 17 голів, в тому числі 3 у Лізі чемпіонів. Проте на фінальний поєдинок Гвардіола залишив аргентинця на лаві запасних.

На ЧС-2022 в Катарі Альварес забив 4 голи в 7 матчах, та відіграв 103 хвилини у фіналі. Трансферна вартість форварда становить 50 мільйонів євро.