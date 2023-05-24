Хто зіграє в Лізі чемпіонів 2023/2024 та які шанси в українського клубу пробитися напряму

Хоча в Лізі чемпіонів у 2023 році ще не визначився чемпіон, але вже є команди, які гарантували собі участь в турнірі на наступний сезон. Хоча в деяких чемпіонатах боротьба ще триває.

На груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби. 26 з них отримають путівки напряму, оминувши кваліфікацію. Натомість ще шість місць будуть розіграні саме у кваліфікації.

Варте уваги Інтер та Манчестер Сіті зіграють у фіналі Ліги чемпіонів 2023

Хто отримає прямі путівки в груповий етап Ліги чемпіонів

Кількість учасників в Лізі чемпіонів від кожної країни залежить від позиції цього чемпіонату у відповідному рейтингу УЄФА. На першому місці в цьому рейтингу чемпіонат Англії. Далі йдуть чемпіонати Іспанії, Італії, Німеччини. Кожен з цих чемпіонатів має чотири путівки для своїх команд в груповий етап Ліги чемпіонів

Франція та Португалія розмістилися на п’ятому та шостому місці, і лише по два гарантовані місця (ще один клуб пробиватиметься через кваліфікацію). Місця з сьомого по десяте мають по одному гарантованому місці в групі (ще по одному клуб у кваліфікації). І зараз це чемпіонати Нідерландів, Австрії, Шотландії та Сербії.

Поки ці чемпіонати ще не закінчилися. Відтак деякі команди ще ведуть боротьбу за потрапляння в турнір. Але є вже й ті клуби, які точно гарантували собі вихід до Ліги чемпіонів.

Англія: Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл.

За четверту путівку боротьбу ведуть Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл. За четверту путівку боротьбу ведуть Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Іспанія: Барселона, Атлетіко, Реал Мадрид.

За четверту путівку боротьбу ведуть Реал Сосьєдад та Вільярреал

Барселона, Атлетіко, Реал Мадрид. За четверту путівку боротьбу ведуть Реал Сосьєдад та Вільярреал Італія: Наполі, Лаціо.

За ше дві путівки боротьбу ведуть Інтер, Мілан, Аталанта та Рома. Також серед претендентів був Ювентус, але з команди зняли 10 очок, тож туринський клуб випав з претендентів. Хоча не виключено, що клуб може подати апеляцію, і йому повернуть ці очки.

Наполі, Лаціо. За ше дві путівки боротьбу ведуть Інтер, Мілан, Аталанта та Рома. Також серед претендентів був Ювентус, але з команди зняли 10 очок, тож туринський клуб випав з претендентів. Хоча не виключено, що клуб може подати апеляцію, і йому повернуть ці очки. Німеччина: Боруссія Дортмунд, Баварія, РБ Лейпциг.

За четверту путівку боротьбу ведуть Уніон Берлін та Фрайбург

Боруссія Дортмунд, Баварія, РБ Лейпциг. За четверту путівку боротьбу ведуть Уніон Берлін та Фрайбург Франція: ПСЖ

За друге місце ведуть боротьбу Ланс та Марсель

ПСЖ За друге місце ведуть боротьбу Ланс та Марсель Португалія: Бенфіка, Порту.

Тут вже визначилися обидва представники, які отримали прямі путівки до групового етапу. Натомість Брага зіграє у кваліфікації ЛЧ.

Бенфіка, Порту. Тут вже визначилися обидва представники, які отримали прямі путівки до групового етапу. Натомість Брага зіграє у кваліфікації ЛЧ. Нідерланди: Феєнорд

В Нідерландах вже визначився чемпіон країни.

Феєнорд В Нідерландах вже визначився чемпіон країни. Австрія: Зальцбург

В Австрії теж визначився чемпіон, а відтак і учасник Ліги чемпіонів від цієї країни - Зальцбург.

Зальцбург В Австрії теж визначився чемпіон, а відтак і учасник Ліги чемпіонів від цієї країни - Зальцбург. Шотландія: Селтік

В Шотландії Селтік захистив чемпіонський титул, а з ним отримав і путівку у Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Селтік В Шотландії Селтік захистив чемпіонський титул, а з ним отримав і путівку у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Сербія: Црвена Звезда

В чемпіонаті Сербії давно була відсутня чемпіонська інтрига, і Црвена Звезда знову зіграє в Лізі чемпіонів.

Два бонусні місця

Тріумфатор Ліги чемпіонів та переможець Ліги Європи попереднього сезону також мають гарантоване місце в групі ЛЧ на наступний сезон. Однак якщо така команда отримає місце в групі Ліги чемпіонів через внутрішній чемпіонат, то це додаткове місце перейде іншим командам.

Так, якщо переможець Ліги чемпіонів здобуде путівку через внутрішній чемпіонат, то ця додаткова путівка перейде переможцю чемпіонату, який на 11-у місці в рейтингу.

Якщо переможець Ліги Європи отримає місце в Лізі чемпіонів, то додаткова путівка тоді перейде третій команді з чемпіонату, яке на п'ятому місці в рейтингу.

Які шанси в українського клубу зіграти в Лізі чемпіонів

За підсумками сезону 2022/2023 чемпіонат України з футболу опустився на 14-е місце. Однак місця в Лізі чемпіонів сезону 2023/2024 будуть визначатися за підсумками сезону 2021/2022. І там наші команди загалом зуміли посісти 12-е місце. Воно теж не передбачає прямої путівки до групового етапу Ліги чемпіонів. Але в українського клубу є шанс.

Якщо переможцем Ліги чемпіонів стане команда, яка вже гарантувала собі місце в турнірі, то як було вказано вище, додаткове місце отримає клуб, який став чемпіоном національного турніру, який на 11-у місці в рейтингу. Поки що там розміщений російський чемпіонат. Але в УЄФА заявили, що "усі російські команди залишаються відстороненими від участі в змаганнях УЄФА до подальшого розпорядження". Відтак ця додаткова перепустка перейде команді з чемпіонату, що на 12-у місці. І це саме Україна. Саме так було і в попередньому сезоні.

Тож щоб чемпіон України вийшов напряму в груповий етап Ліги чемпіонів, треба, щоб Лігу чемпіонів в цьому сезоні виграв або Манчестер Сіті (вже гарантував собі місце в турнірі, ставши чемпіоном Англії). Або Інтер таки зуміє фінішувати у першій четвірці в чемпіонаті, і тоді вже не матиме значення, хто стане переможцем Ліги чемпіонів.

Коли стартує Ліга чемпіонів

Перший офіційний матч відбудеться 27 червня 2023 року. Це будуть півфінали попереднього раунду кваліфікації. Далі будуть три кваліфікаційні раунди, і тоді раунд плей-офф.

30 серпня 2023 року остаточно визначаться усі 32 команди, які зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 13 та 20 вересня 2023 року. Останній тур групового етапу запланований на 12 та 13 грудня 2023 року.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на лютий 2024 року, матчі-відповіді – у березні. У квітні відбудуться чвертьфінальні поєдинки, а у травні – півфінали.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року в Лондоні на стадіоні "Вемблі".