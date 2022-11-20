Відомо, хто може зайняти місце забивного Бензема у заявці збірної Франції на ЧС-2022

19 листопада стало відомо про ще одну велику втрату збірної Франції напередодні старту Мундіалю у Катарі. Карім Бензема не допоможе команді на ЧС-2022.

Карім Бензема приєднався до когорти травмованих футболістів збірної Франції, які не зіграють у Катарі. Форвард отримав травму на тренуванні національної команди. До цього у француза теж були проблеми зі здоров'ям, але Карім запевняв, що підійде до ЧС у повній бойовій готовності.

До теми Травмований володар "Золотого м'яча" готовий віддати своє місце у збірній Франції на ЧС-2022

Знайшли заміну лідеру команди

Однак розрив м'яза стегна не дозволить футболісту вийти на футбольне поле у Катарі. Нападник мадридського Реала готовий поступитись своїм місцем гравцеві, який допоможе команді на Мундіалі.

Видання Marca назвало головну кандидатуру на це місце. Начебто вже найближчим часом у розташування чинних чемпіонів світу прибуде форвард Антоні Марсьяль, який виступає за англійський Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Марсьяль лише влітку 2022-го повернувся до "червоних дияволів" із оренди з іспанської Севільї, за яку грав із 25 січня того ж року.

Антоні виступами у Катарі може розпочати четвертий десяток матчів у футболці національної команди. До Мундіалю в активі Марсьяля вже є 30 поєдинків, у яких він забив лише два голи.

До слова, це вже далеко не перша серйозна втрата у команді Дідьє Дешама. На чемпіонаті світу-2022 точно не зіграють Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кімпембе та Крістофер Нкунку.

Підопічні Дешама навіть із такими кадровими проблемами спробують захистити звання чинних чемпіонів світу.

Календар матчів збірної Франції на ЧС-2022