Через це 19 липня відбулись Загальні збори УПЛ. На них клуби визначали, хто має замінити Дніпро-1 в наступному розіграші чемпіонату.

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Як проголосували клуби

Розглядалися варіанти проведення мінітурніру між Минаєм, Епіцентром, Лівим Берегом і Металістом 1925 або ж просто залишити закарпатський клуб, який у минулому сезоні посів 15 місце в чемпіонаті України.

Право обирати дали всім учасникам УПЛ. Клуби зробили свій вибір і більшість проголосувала за повернення в Прем'єр-лігу Миная.

Результати голосування всіх клубів:

За Минай – 8 голосів (Верес, Зоря, Інгулець, Кривбас, ЛНЗ, Оболонь, Полісся, Шахтар)

За "Турнір чотирьох" – 5 голосів (Динамо, Олександрія, Рух, Чорноморець, Колос)

Утримались – 2 клуби (Карпати та Ворскла)

Повідомляється, що результати голосування були надіслані в Українську асоціацію футболу, тож невдовзі має з'явитися остаточне офіційне рішення.

Нагадаємо, що новий сезон УПЛ стартує вже 3 серпня (базовий день). Чинним чемпіоном України є донецький Шахтар.