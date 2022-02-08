Хто з українських футболістів зіграє в плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи та коли їхні матчі

Вже 15 лютого відбудуться перші матчі плей-офф єврокубків. В цей день Реал зіграє проти ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Як мінімум вісім українських футболістів можуть зіграти в єврокубках у цьому сезоні.

У цьому сезоні в європейському клубному футболі є три міжнародні турніри – Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій, пише 24 канал.

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Через створення нового турніру, відбулися і певні зміни в інших єврокубках. Адже переможці груп Ліги Європи та Ліги конференцій виходили напряму в 1/8 фіналів турнірів. Натомість команди, які посідали другі місця, розпочинають виступи в плей-офф з 1/16 фіналу. Там учасники Ліги Європи протистоять третім командам Ліги чемпіонів, а треті клуби груп ліги Європи – проти других команд Ліги конференцій.

При цьому жоден з п'ять українських клубів, які в цьому сезоні виступали в єврокубках, не зуміли пробитися до плей-офф.

Ліга чемпіонів

Тут зіграє одразу троє українських футболістів.

Андрій Лунін. Воротар Реалу протистоятиме в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французькому ПСЖ. Перший матч між командами відбудеться 15 лютого в Мадриді, а 9 березня на команди очікує матч у Франції.

Олександр Зінченко. Його Манчестер Сіті теж розпочинає виступ 15 лютого – на виїзді в Португалії проти Спортінга. Відтак домашній матч відбудеться 9 березня.

Роман Яремчук. Бенфіка в цьому сезоні зуміла обійти Барселону в боротьбі за друге місце в групі та вийти в плей-офф. В суперниках – непоступливий нідерландський Аякс. Перший матч команда проведе вдома 23 лютого. В Амстердамі команди зустрінуться 15 березня.

Ліга Європи

В цьому турнірі продовжать боротьбу двоє українських легіонерів.

Руслан Маліновський. Італійська Аталанта вилетіла в Ліги чемпіонів. Тепер команда побореться за Лігу Європи. Перший суперник – грецький Олімпіакос. Матчів відбудуться 17 та 24 лютого.

Андрій Ярмоленко. Вінгер отримує не так багато часу у Вест Хемі в АПЛ. Але доволі багато грає саме в Лізі Європи. І команда з ним посіла перше місце в групі. Відтак пропускатиме перший етап плей-офф, отримавши путівку одразу в 1/8 фіналу. Свого суперника "молотобійці" дізнаються під час жеребкування 25 лютого.

Ліга конференцій

Тут теж будуть три українських представники. Хоча один з них – новачок команди.

Тарас Качараба та Максим Таловєров. Обоє захисників виступають за чеську Славію. Та якщо Качараба був гравцем основи з початку сезону, то Таловєров лише приєднався до команди під час зимового трансферного вікна. Обом українцям доведеться протистояти атаці турецького Фенербахче. Матчі відбудуться 17 та 24 лютого.

Роман Безус. Він залишився єдиним українцем в бельгійському Генті. Не завжди грає в основі, але допоміг команді посісти перше місце в групі. Відтак Гент стартує з 1/8 фіналу і попередню стадію плей-офф пропустить. Свого суперника клуб дізнається 25 лютого.