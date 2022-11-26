Do you speak English: українські арбітри ганебно провалили тест від ФІФА

Чергове фіаско в Українській Прем'єр-лізі. Але цього разу зганьбились не футбольні клуби, а місцеві арбітри.

Судді Олександр Шандор та Андрій Коваленко зганьбили Україну та себе на міжнародному рівні. Ще рік тому обоє провалили тест на знання англійської мови, який потрібно пройти, щоб отримати категорію "арбітр ФІФА".

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Андріюк: Вкотре показала всьому світові своє кумівство

Міжнародна асоціація дала ще один шанс українським рефері. Обидва мали один рік, щоб покращити знання іноземної мови для роботи на матчах за межами України.

За словами журналіста Костянтина Андріюка, Шандор та Коваленко знову провалились на тесті з англійської мови. Україна ж втратила два місця серед арбітрів ФІФА.



Олександр Шандор та Андрій Коваленко / Колаж 24 каналу

Представник ЗМІ просто "розніс" УАФ та голову комітету арбітрів Лучано Лучі за таке кумівство та "рішалово" в українському суддівстві.

І вкотре показала всьому світові своє кумівство рішалово та смішну містечкову корупцію. Давайте всі гуртом подякуємо голові комітету арбітрів – Лучано Лучі. І давайте, подякуємо керівнику УАФ – Андрію Павелку. Який десятиліттями допомагає успішно розвалювати український арбітраж,

– написав журналіст.

Цікаво, що Олександр Шандор є сином легендарного арбітра, а тепер спостерігача УПЛ Андрія Шандора. Дебют в УПЛ припав на матч Шахтар – Колос у 2020-му, у якому "гірники" впевнено обіграли ковалівців 2:0.