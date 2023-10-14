Шах і мат для Мудрика: Арсенал хоче перехопити у Ювентуса лідера Шахтаря

Георгій Судаков разом зі збірною України проводить останню підготовку до матчу відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії. Однак чутки навколо його можливого трансферу не вщухають.

Вже доволі давно туринський Ювентус стежить за 21-річний атакувальним півзахисником збірної України та донецького Шахтаря. Скаути цього італійського клубу вже декілька разів наживо стежили за грою Георгія. Востаннє це було на матчі Шахтаря у Лізі чемпіонів проти бельгійського Антверпена (2:3).

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Ціла черга зацікавлених

Як виявилось, що у "старої синьйори" будуть серйозні суперники за Судакова. Цілий ряд англійських клубів встають у чергу за українцем. Мова йде про Арсенал, МанСіті, Челсі та навіть Брайтон.

Найбільшим фаворитом серед клубів АПЛ вважають Арсенал, якому не вдалось вгамувати фінансові смаки Шахтаря щодо Михайла Мудрика. Цього разу "каноніри" спробують підписати одного з друзів Михайла. У лондонському клубі придивлялись до Судакова ще тоді, коли спостерігали за Мудриком, який у підсумку перейшов у Челсі.

Також талановитим футболістом центру поля цікавляться два неназвані клуби із Португалії.

Відзначимо, що у Судакова є чинний довготривалий контракт із донеччанами, який розрахований до кінця червня 2028 року та ще й у новому сезоні отримав культовий 10-й номер. Нова угода Георгія свідчить про те, що футболіст вдячний донецькому клубу, у якому він розкрив свій потенціал.

Наразі Георгій сконцентрований на збірній, яка 14 жовтня зіграє проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024 (початок о 16:00). Цікаво, що за спиною півзахисника вже є 9 поєдинків у футболці національної команди.

17 жовтня збірна України буде гостювати на полі Мальти. Після чого Судаков разом із іншими "гірниками" повернеться у Шахтар.

У поточному сезоні Судаков відіграв вже 8 матчів, у яких забив 2 голи. Загалом у футболці донеччан Георгій провів 75 поєдинків (12 м'ячів та асистів).