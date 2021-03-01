Луческу провів 600-й матч на чолі українських команд: хто рекордсмен

Головний тренер Динамо Мірча Луческу провів 600-й матч в кар'єрі на чолі команд з України. Він третій фахівець, якому вдалося досягти цієї позначки за період незалежності України.
572 зустрічі Луческу провів з Шахтарем, 28 – з Динамо.
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372 матчі було зіграно в УПЛ, 145 – в єврокубках, 71 – в Кубку України, 12 – в Суперкубку.
Рекордсменом серед тренерів, які провели найбільше матчів на чолі український команд є Мирон Маркевич – 792 матчі. Також Микола Павлов випереджає Луческу на 31 матч.
Тренери українських команд, які провели найбільшу кількість матчів за роки незалежності