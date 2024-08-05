Ймовірний вояж у Шотландію: Кривбас отримав потенційного суперника у Лізі Європи

У швейцарському Ньоні відбулось жеребкування четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи-2024/2025. Свого ймовірного суперника дізнався ще один український футбольний клуб.

Кривбас дізнався свого потенційного суперника по кваліфікації Ліги Європи. Однак спершу підопічних Юрія Вернидуба потрібно ще здобути путівку у четвертий раунд цього єврокубкового турніру, повідомляє 24 Канал.

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Потенційний суперник Кривбаса

Клуб із Кривого Рогу потрібно у третьому раунді обіграти чеську Вікторію Пльзень. Вже у цей четвер, 8 серпня, команди проведуть першу очну зустріч (старт о 21:00). Другий поєдинок запланований на 15 серпня та відбудеться у Чехії (о 20:00).

Жеребкування звело переможця пари Кривбас – Вікторія Пльзень із шотландським Хартсом.

Команди, які тріумфують у четвертому колі отримають путівки до основного раунду Ліги Європи, а команди, що програють, продовжаться свої виступи в основному етапі Ліги конференцій.