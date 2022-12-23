Диво-гол боковими ножицями від Рішарлісона став найкращим м'ячем ЧС-2022: переможне відео

ФІФА оголосила результати голосування за найкращий гол чемпіонату світу-2022 з футболу. Автором шедевру став лівий вінгер збірної Бразилії Рішарлісон.

Найкращий м'яч Мундіалю був забитий у першому турі групового раунду ЧС-2022 у ворота Сербії. У цьому поєдинку Рішарлісон відзначився дублем.

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Найкращий із кращих

Спершу на 62-й хвилині лівий вінгер розмочив нулі на табло. А вже через 11 хвилин Рішарлісон забив найкращий гол Мундіалю у Катарі. Вінісіус Жуніор шведоою віддав передачу на Рішарлісона. Гравець "селесао" першим дотиком зупинив м'яч, а другим пробив боковими ножицями через себе у ворота Сербії, подвоївши перевагу бразильців у матчі.

Ще тоді усі в один голос заявляли, що гол Рішарлісона стане найкрасивішим м'ячем не лише стартовому туру, а й цілого чемпіонату світу-2022. От і сталось, як гадалось.

Нагадаємо, що той матч Бразилія – Сербія закінчився перемогою "селесао" 2:0. Крім Рішарлісона більше ніхто не забивав.

Найкращий гол ЧС-2022: дивіться відео

На цьому ЧС Рішарлісон зіграв 4 матчі, у яких забив 3 голи (2 з яких були у ворота сербів) та зробив одну результативну передачу.

Однак навіть така гра лівого вінгера не дозволила Бразилії взяти головний трофей турніру. "Селесао" сенсаційно вилетіли від Хорватії у чвертьфіналі Мундіалю у Катарі. Після чого Тіте покинув посаду головного тренера команди.